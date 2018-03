CTV Winnipeg





Several parts of Manitoba were hit with snow on Sunday and Monday. Here’s a rough 36-hour breakdown according to Environment Canada:

Minnedosa: 30 cm

Erikson: 30 cm

Stonewall: 30 cm

Rossburn: 29 cm

Woodlands: 29 cm

Brandon: 26 cm

Dauphin: 26 cm

Mafeking: 26 cm

Neepawa: 26 cm

Oakbank: 26 cm

St. Andrews: 25 cm

St. Claude: 23 cm

Winnipeg: 22 cm

High Bluff: 21 cm

Portage La Prairie: 15-20 cm

Morris: 20 cm

Virden: 20 cm

Teulon: 16 cm

Steinbach: 10-15 cm

Miami: 15 cm

Morden: 15 cm

McCreary: 14 cm

Macgregor: 13 cm

The Pas: 12 cm

Schanzenfeld: 12 cm

St. Labre: 12 cm

Flin Flon: 11 cm

Melita: 10 cm

Stony Mountain: 10 cm

Western Manitoba might see a few more centimetres Tuesday night before the system tapers off Wednesday morning