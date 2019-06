CTV Winnipeg





Winnipeg Transit’s summer schedule is set to begin on Sunday.

Bus riders should take note the following routes will be running under a summer schedule:

• 14 Ellice – St. Mary’s;

• 18 North Main – Corydon;

• 19 Marion – Logan – Notre Dame;

• 21 Portage Express;

• 22 Assiniboia Express;

• 24 Ness Express;

• 25 Ness Super Express;

• 28 Brookside Express;

• 45 Talbot;

• 55 St. Anne’s;

• 93;

• 95.

For schedule and route information go to winnipegtransit.com or contact 311.