CTV Winnipeg





A list of who won the mayoral and councillor races in Winnipeg.

Live results can be found here.

Mayor: Brian Bowman

Trancona: Shawn Nason

Elmwood East Kildonan: Jason Schreyer

North Kildonan: Jeff Browaty

Old Kildonan: Devi Sharma

Mynarski: Ross Eadie

Point Douglas: Vivian Santos

Daniel McIntyre: Cindy Gilroy

St. James: Scott Gillingham

Waverley West: Janice Lukes (acclaimed)

Charleswood – Tuxedo: Kevin Klein

River Heights – Fort Garry: John Orlikow

Fort Rouge – East Fort Garry: Sherri Rollins

St. Norbert – Seine River: Markus Chambers

St. Vital: Brian Mayes

St. Boniface: Matt Allard