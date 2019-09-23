Here are the Manitoba candidates running in the 2019 federal election
A woman enters Maple High School in Vaughan, Ont., to cast her vote in the Canadian federal election on Monday, Oct. 19, 2015. (Peter Power / THE CANADIAN PRESS)
Published Monday, September 23, 2019 12:13PM CST
Last Updated Monday, September 23, 2019 12:14PM CST
The federal election will be held Monday, Oct. 21, with advance voting taking place between Oct. 11 – 14.
Here is a list of candidates who intend to run in Manitoba and their political parties. This list will be updated if more candidates come forward and after Elections Canada releases its list of confirmed candidates on Oct. 2.
Note: an * indicates an incumbent candidate.
Brandon-Souris
- Ashley Duguay – New Democratic Party
- Rebecca Hein – Christian Heritage Party
- Rob Lussier – People’s Party of Canada
- Larry Maguire – Conservative Party of Canada*
- Bill Tiessen – Green Party of Canada
Churchill-Keewatinook Aski
- Niki Ashton – New Democratic Party*
- Cyara Bird - Conservative Party of Canada
- Judy Klassen – Liberal Party of Canada
- Kenneth M. Klein – People’s Party of Canada
- Ralph McLean – Green Party of Canada
Dauphin-Swan River-Neepawa
- Frank Godon – People’s Party of Canada
- Jenni Johnson – Christian Heritage Party
- Laverne Lewycky – New Democratic Party
- Daniel Mazier – Conservative Party of Canada*incumbent party
- Katharine Storey – Green Party of Canada
Portage-Lisgar
- Aaron Archer – People’s Party of Canada
- Candice Bergen – Conservative Party of Canada*
- Jerome Dondo – Christian Heritage Party
- Beverley Eert – Green Party of Canada
- Cindy Friesen – New Democratic Party
- Ken Werbiski – Liberal Party of Canada
Provencher
- Ted Falk – Conservative Party of Canada*
- Janine Gibson – Green Party of Canada
- Trevor Kirczenow – Liberal Party of Canada
- Erin McGee – New Democratic Party
- Wayne Sturby – People’s Party of Canada
Selkirk-Interlake-Eastman
- James Bezan – Conservative Party of Canada*
- Nicholas Borkowsky – Parti Rhinocéros Party
- Wayne James – Green Party of Canada
- Ian Kathwaroon – People’s Party of Canada
- Detlev Regelsky – Liberal Party of Canada
- Robert Smith – New Democratic Party
Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley
- Doug Eyolfson – Liberal Party of Canada*
- Steven Fletcher – People’s Party of Canada
- Marty Morantz – Conservative Party of Canada
- Kevin Nichols – Green Party of Canada
- Melissa Penner – Christian Heritage Party
- Ken St. George – New Democratic Party
Elmwood-Transcona
- Daniel Blaikie – New Democratic Party*
- Noel Gautron – People’s Party of Canada
- Jennifer Malabar – Liberal Party of Canada
- Kelly Manweiler – Green Party of Canada
- Lawrence Toet – Conservative Party of Canada
Kildonan-St. Paul
- Raquel Dancho – Conservative Party of Canada
- Martin W. Deck – People’s Party of Canada
- Spencer Katerynuk – Christian Heritage Party
- Evan Krosney – New Democratic Party
- MaryAnn Mihychuk– Liberal Party of Canada*
- Rylan Reed – Green Party of Canada
Saint Boniface-Saint Vital
- Réjeanne Caron– Conservative Party of Canada
- Billie Cross – New Democratic Party
- Ben Linnick – Green Party of Canada
- Adam McAllister – People’s Party of Canada
- Dan Vandal – Liberal Party of Canada*
Winnipeg Centre
- Ryan Dyck – Conservative Party of Canada
- Leah Gazan – New Democratic Party
- Yogi Henderson – People’s Party of Canada
- Robert-Falcon Ouellette – Liberal Party of Canada*
- Andrea Shalay – Green Party of Canada
Winnipeg North
- Kevin Lamoureux – Liberal Party of Canada*
- Kyle Mason – New Democratic Party
- Victor Ong – People’s Party of Canada
- Sai Shanthanand Rajagopal – Green Party of Canada
- Andrew Taylor – Communist Party of Canada
Winnipeg South
- Paul Bettess – Green Party of Canada
- Terry Duguid – Liberal Party of Canada*
- Jean-Paul Lapointe – New Democratic Party
- Melanie Maher – Conservative Party of Canada
- Mirwais Nasiri – People’s Party of Canada
Winnipeg South Centre
- Joyce Bateman – Conservative Party of Canada
- Jim Carr – Liberal Party of Canada*
- Jane MacDiarmid – People’s Party of Canada
- Linda Marynuk – Christian Heritage Party
- Elizabeth Shearer – New Democratic Party